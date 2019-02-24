تقرير.. حسام حسن يستعد لتكرار انتفاضة النحاس وجلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض حسام حسن تحديًا جديدًا في الدوري المصري على رأس القيادة الفنية لسموحة، بعدما تعاقد معه النادي السكندري بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19) قابل للزيادة لعام إضافي.

وتولى العميد قيادة سموحة ليصبح رابع مدير فني للفريق هذا الموسم بعد كل من عادل عبدالرحمن وطارق يحيى وعلي ماهر.

ويسعى حسام حسن إلى تحسين نتائج سموحة الذي يحتل حاليًا المركز الـ12 في الدوري المصري برصيد 25 نقطة، إذ لم يعرف الفريق طعم الانتصار في آخر 14 مباراة محققا تسع تعادلات وخمس هزائم.

وستكون أول ثلاث مباريات لحسام حسن مع سموحة أمام أندية سبق له تدريبها، حيث يواجه الإسماعيلي يوم 12 مارس، ثم المصري البورسعيدي يوم 16 من الشهر نفسه، قبل ملاقاة الزمالك في 3 إبريل.

ويأمل صاحب الـ52 عامًا في تكرار انتفاضة عماد النحاس مع المقاولون العرب وإيهاب جلال مع المصري البورسعيدي بالدوري، من أجل تحسين ترتيب سموحة في الجدول والعودة إلى المربع الذهبي للمسابقة.

ونستعرض في التقرير التالي ما حققه عماد النحاس وإيهاب جلال مع كل من المقاولون العرب والمصري البورسعيدي:

- عماد النحاس:

استطاع عماد النحاس أن يقود المقاولون العرب للمنافسة على مقعد ضمن مراكز المقدمة بجدول الترتيب منذ توليه القيادة الفنية للفريق بدلا من علاء نبيل في شهر أكتوبر الماضي.

المقاولون خاض 9 مباريات في الدوري قبل قدوم عماد النحاس، لم يحقق خلالهم سوى انتصارين فقط بجانب تعادل وحيد ليحصد 7 نقاط.

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وبعد تولي النحاس قيادة ذئاب الجبل، نجح مدافع الأهلي السابق في تحقيق 8 انتصارات من أصل 14 مباراة بجانب 3 تعادلات و3 هزائم، بنسبة فوز بلغت 57%، محافظًا على نظافة شباكه في 6 مباريات.

- إيهاب جلال:

تحسنت نتائج المصري نسبيًا في الدوري بعد تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق البورسعيدي في ديسمبر الماضي بعد رحيل مصطفى يونس.

المصري خاض 14 مباراة في الدوري قبل قدوم إيهاب جلال، حصد خلالهم 17 نقطة بعد تحقيق 3 انتصارات و8 تعادلات و3 هزائم.

وبعد تولي جلال قيادة المصري، قاد الفريق في 8 مباريات حقق خلالهم 4 انتصارات و3 تعادلات منذ الهزيمة الوحيدة أمام الجونة، ليحصد 15 نقطة ويصل لنسبة انتصارات 50%.

- حسام حسن:

وبالنظر إلى نتائج حسام حسن في الدوري المصري هذا الموسم، سنجد أن العميد لم يتلق إلا هزيمة وحيدة من أصل 18 مباراة قاد خلالهم ناديي المصري وبيراميدز، وكانت أمام الأهلي حامل لقب الدوري.

بدأ حسام حسن الموسم مع أبناء بورسعيد للعام الثالث على التوالي، لكنه رحل بعد سبع مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مباريات والخسارة في مباراة، ليهدر 11 نقطة.

واتجه حسن إلى بيراميدز ليلعب مع الفريق الوليد هذا الموسم 11 مباراة لم يتلق خلالهم أي هزيمة إذ حقق 6 انتصارات و5 تعادلات.