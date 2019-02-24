دي خيا عن إمكانية تسجيل صلاح في شباكه: لا أركز مع لاعب واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يُركز مع لاعب واحد، عند سؤاله عن إمكانية تسجيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في شباكه.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة غريمه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح النجم المصري في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال ثلاث مباريات على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وعند سؤال دي خيا عن إمكانية تسجيل صلاح في شباكه رد قائلا: "أنا لا أركز مع لاعب واحد".

وأضاف: "ليفربول يمتلك فريق يحتوي على لاعبين يمتلكون مهارات فردية رائعة".

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وتابع الحديث لموقع ناديه: "نحن نتدرب لهذه المباراة كأي مباراة أخرى، ونعلم أننا سنكون أمام فريق جيد يمتلك لاعبين كبار".

وتطرق الحارس الإسباني للحديث عن المباراة: "مباراة اليونايتد وليفربول هي الأكبر في إنجلترا، هي مباراة مميزة للغاية للجماهير واللاعبين وللجميع".

وواصل: "عندما تُقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد، تكون المباراة فقط بمثابة مباراة قوية وليست احتفال".

واختتم دي خيا حديثه: "هدفنا هو الاستمتاع بالمباراة، وبكل تأكيد سنسعى لتقديم أفضل مستوى لدينا للفوز بالمباراة".

يُذكر أن محمد صلاح إذا تمكن من زيارة شباك دي خيا في موقعة الأحد، سيكون أسرع لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل 50 هدفًا مع فريق واحد.