رئيس أُحد: مؤمن يعاني من مرض لن نفصح عنه حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، يعاني من "مرض معين" رافضا الكشف عنه في الوقت الحالي.

وكان رئيس أحد السعودي، قد صرح في وقت سابق على استحالة بقاء مؤمن زكريا بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وقال سعود الحربي في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" "مؤمن زكريا يعاني من عدم القدرة على مواصلة أداء المباريات، اجتمعنا معه وكان هناك حديث مطول عن إصابته".

وواصل "سوف يكون هناك قرار خلال الساعات المقبلة بشأن موقف مؤمن زكريا، اذا كانت فترة العلاج سريعة وسوف يستجيب لها اللاعب سيستمر، لو غير ذلك سيتم انهاء العقد بالتراضي بين جميع الأطراف".

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وأكمل "اللاعب لا يعاني من أي ضمور في العضلات، لم أذكر هذا في تصريحاتي، اللاعب يعاني من مرض معين لن نفصح عنه في الوقت الحالي حتى نتأكد من نتائج كل الفحوصات الطبية".

وصرح "لكن المؤكد أن اللاعب بحاجة لفترة علاج، وإن شاء الله الأمر لن يكون صعبا على اللاعب، ويستطيع بعد ذلك ممارسة الرياضة وكرة القدم بشكل طبيعي، لم نقل أنه لا يمكنه اللعب مجددا".

وشدد "لا يمكن أن نوجه أي إساءة لمؤمن زكريا، فهو يمثل بلد عزيز علينا، ونسعى لأن تكون علاقتنا به جيدة وكذلك علاقتنا بالنادي الأهلي مميزة، ونحن نمثل الكرة السعودية يجب أن يكون هناك شفافية في كل الأمور".

وتابع "لا أعلم لم وجه مؤمن زكريا تغريدته الأخيرة، لكن بالنسبة لنا، لم نسرب أي أمر بشأن إصابته، وما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، في النهاية كرة القدم مصدر رزق لمؤمن، وبالتأكيد سنفكر في مصلحته".

واختتم "أي أمر سيتم سيكون بالتراضي بين جميع الأطراف، سوف نصل لحلول، لكن عودته للملاعب ستكون بعد العلاج، ولجنة الاحتراف سمحت لنا بالتعاقد مع لاعب بدلا منه اذا أردنا انهاء التعاقد معه".