جريشة يُدير لقاء الأهلي والجونة.. وطاقم برتغالي لبيراميدز والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، عصر اليوم الأحد.

وسوف يعاونه كلاً من سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكلاً من طارق سامي ومحمود ناجي حكماً خامساً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

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وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الحكام، أن الحكم البرتغالي كابيلا دوسانتوس سيُدير مباراة بيراميدز والمقاولون بالجولة ذاتها في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.

وسيعاونه كلاً من جودينهو أنطونيو ونونو بيريرا، وبينتو جواو حكما رابعا.

ويحتل بيراميدز مركز الوصافة بالدوري برصيد 45 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.