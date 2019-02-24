مصدر: حجازي متفائل بشأن إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مقرب من أحمد حجازي، المحترف المصري بصفوف نادي وست بروميتش الإنجليزي، أن الإصابة التي تعرض لها ليست خطيرة، وأن اللاعب متفاءل بشأن المشاركة في الفترة المقبلة.

وخرج أحمد حجازي من ملعب مواجهة فريقه أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بسبب الإصابة.

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وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "حجازي تعرض للإصابة في كاحل القدم، سوف يخضع لعدد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته".

وتابع "اللاعب متفاءل ويشعر بأن الإصابة ليست خطيرة وسوف يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات المقبلة".

وصرح دارين مور المدير الفني لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، بأن حسم حالة أحمد حجازي لا يمكن أن تتم إلا خلال 48 ساعة من الآن، موضحًا أن اللاعب كان يعاني من آلام شديدة.