محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
استقر المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بترو أتليتيكو الأنجولي.
ويستضيف الزمالك نظيره الأنجولي في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب.
واستعان جروس بنفس التشكيل الذي خاض به مباراته المحلية الأخيرة أمام طلائع الجيش، بجانب استمرار غياب محمود علاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في عضلة الضامة.
ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا
خط الهجوم: خالد بوطيب
جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الأخير للمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر الترتيب نصر حسين داي (4 نقاط)، يليه جور ماهيا وبترو أتليتكو في المركزين الثالث والرابع بنفس عدد النقاط (3).
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترو أتليتكو.. بوطيب يقود الهجوم.. واستمرار غياب علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.