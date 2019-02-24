ليغا الخليج 365..ميسي الظالم!

في الكثير من الأوقات يمكننا أن نطلق على كرة القدم لقب اللعبة الظالمة فهناك من يتعب ويجد ويعرق ويخسر في النهاية بسبب عامل التوفيق والحظ وهناك من يحقق ألقاب بهدايا من المنافس وأمور آخرى.

وعلى طريقة الساحرة المستديرة يمكننا أن نطلق لقب الظالم على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي منح فريقه برشلونة الفوز برباعية لهدفين في سانشيز بيزاخوان أمام اشبيلية على الرغم أن فريقه كان الأسوأ واشبيلية تحكم لفترات طويلة في كامل الميدان.

لاعبين مثل بانيغا وخيسوس نافاس وميركادو وآخرين من صفوف الفريق الأندلسي قدموا مباراة العمر خاصة في الشوط الأول مما منح الفريق المستضيف الأفضلية بهدفين لهدف لولا أن ميسي قرر أن يمنح برشلونة الأفضلية والفوز السهل بهاتريك وصناعة لهدف في لقاء وحيد.

ميسي هو لاعب ليس من كوكب الأرض ولا يجب أن يلعب كرة القدم مُجددا لكون تواجده على أرضية الميدان بقميص أي فريق نوع من الظلم وغياب العدالة للفريق الآخر بسبب تواجد شخص خارج للطبيعة والعادة مما يخل بمبدأ التوازن في كرة القدم.