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وزير الرياضة يهنئ إتحاد الخماسي الحديث بالتأهل لأولمبياد طوكيو

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وزير الرياضة يهنئ إتحاد الخماسي الحديث بالتأهل لأولمبياد طوكيو
كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس شريف العريان وذلك بعد حجز مصر  تذكرتين التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث ، عن طريق التصفيات الأفريقية والتى أقيمت على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس.
حيث صعد كل من " هايدى عادل ، شريف نظير "، ويتبقى فرصة أخرى لمصر لزيادة عدد لاعبيها في الاوليمبياد عن طريق التأهل من التصنيف العالمي للعبة ، الذي يعلن في شهر يونيو من العام القادم ، حيث ان كل دولة

من حقها التأهل للأوليمبياد بـ 4 لاعبين كحد أقصى. 
وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم لكل أبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأثني "صبحي" .. على جهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث في التخطيط الجيد لإعداد أبطال مصر في لعبة الخماسي الحديث

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والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وكانت قد توجت هايدى عادل لاعبة المنتخب القومى المصرى بذهبية السيدات فى التصفيات الافريقية بحصولها على المركز الاول وذلك بعد حصدها 1283 نقطة وحصلت لاعبة جنوب أفريقيا أليدا فان دير ميروى على فضية البطولة والمركز الثانى بمجموع نقاط 1257 ، فيما جاءت لاعبة منتخبنا الوطنى أميرة قنديل فى المركز الثالث بمجموع نقاط 1218 .
وفى مسابقة الرجال توج شريف نظير لاعب المنتخب القومى المصرى بالذهبية وحصوله على مجموع نقاط 1411 ، فيما جاء مهند طارق فى المركز الثانى بمجموع نقاط 1371 ، بينما إحتل المركز الثالث اللاعب شريف ياسر بعد حصولة على مجموع نقاط 1351.
 
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