وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك بعد فوزها بذهبية مصر الدولية للتايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، هداية ملاك بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة مصر الدولية G2 المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة.
وحققت هداية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة المنتخب الألماني فينيسا كورندل بنتيجة
وأشاد "صبحي" بهذا الانجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي، نحو تحقيق الانجاز الأكبر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم للاعبة من أجل الاستعداد الجيد للأولمبياد القادمة.
وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن ثقته في أبطال مصر الرياضيين
و صعدت ملاك للنهائي بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة المنتخب الأردني جوليانا الصادق بنتيجة ٦-٣
وكانت ملاك قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها في دور ال ٨ على لاعبة المنتخب الايطالي كريستينا جاسبا (-٦٧ كجم) بنتيجة ١٠-صفر.
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