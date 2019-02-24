وزير الرياضة يحضر ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة

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يتوجه صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مدينة الغردقة وذلك لحضور ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى انطلقت منافستها 21 فبراير حتى 24 فبراير الجارى على الصالة المغطاة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية.
يشارك في البطولة ٢٥١ لاعب في الكاديت و ٣٢٨ لاعب في الكبار يمثلون ٤٧ دولة من كل أنحاء العالم.
و تشهد هذه النسخة السادسة من بطولة مصر الدولية أول مشاركة للكاديت تحت ١٤ عام و ذلك من أجل إعداد اللاعبين لبطولة
و يعود تاريخ بطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار إلى عام ٢٠١٤ حيت إنطلقت تحت إسم بطولة الأقصر الدولية بموافقة الاتحاد العالمي للتايكوندو الذي صنفها منذ بدايتها G2 و ذلك بفضل مجهودات اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد المصري في ذلك الحين.
و قد سجلت أول نسخ البطولة التي أقيمت عام ٢٠١٤ بالأقصر مشاركة ٣٠٤ لاعب يمثلون ٣٠ دولة، و حققت
وفي سياق متصل يقوم وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية للمدينة الشبابية ، والصالة المغطاة التى تحتضن فعاليات البطولة .
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