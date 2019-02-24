تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ولاعب المنتخب الوطني عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها عصر اليوم مع فريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تقريرا ركزت فيه علي أبرز الصراعات الثنائية في المباراة المرتقبة، والتيستشكل العامل الأهم في حسم نتيجة المباراة لأي من الفريقين.
وجاء الصراع المرتقب بين محمد صلاح والسويدي ليندولف قلب دفاع مانشستر يوناتيد علي رأس هذه المواجهات الثنائية، حيث قالت الصحيفة، إن الملك المصري محمد صلاح قد سجل 17
وذكرت الصحيفة في تقريرها أيضا مواجهتي بوجبا أمام هندرسون لاعب الريدز في خط الوسط، والصراع المرتقب بين فان دايك عملاق دفاع ليفربول وراشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إنجليزية: صراع محمد صلاح وليندولف قد يحسم موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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