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صحيفة إنجليزية: صراع محمد صلاح وليندولف قد يحسم موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

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صحيفة إنجليزية: صراع محمد صلاح وليندولف قد يحسم موقعة ليفربول ومانشستر يونايتدمحمد صلاح في مواجهة دفاع مانشستر يونايتد
كتب- وليد خليل

تصدر محمد صلاح نجم ولاعب المنتخب الوطني عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها عصر اليوم مع فريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تقريرا ركزت فيه علي أبرز الصراعات الثنائية في المباراة المرتقبة، والتي

ستشكل العامل الأهم في حسم نتيجة المباراة لأي من الفريقين.

وجاء الصراع المرتقب بين محمد صلاح والسويدي ليندولف قلب دفاع مانشستر يوناتيد علي رأس هذه المواجهات الثنائية، حيث قالت الصحيفة، إن الملك المصري محمد صلاح قد سجل 17

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هدفا لفريق خلال الموسم الحالي والذي يتوقع أن يشكل خطرا كبيرا عند قيامه بالتحرك المفضل لديه من الجناح الأيمن لقلب الهجوم ليواجه ليندولف مدافع الشياطين الحمر والذي سيعاون الظهير الأيسر لوك شاو في مهمة إيقاف النجم المصري.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أيضا مواجهتي بوجبا أمام هندرسون لاعب الريدز في خط الوسط، والصراع المرتقب بين فان دايك عملاق دفاع ليفربول وراشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

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