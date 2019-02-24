تعرف على موعد مباراة ليفانتي وريال مدريد بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

كتب- وليد خليل

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم إلي ملعب سيوتات دي فالنسيا لمتابعة المواجهة المثيرة بين ليفانتي وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الإسباني.

موعد مباراة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ليفانتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء اليوم الأحد، ويكون موعد اللقاء في الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت مدينة

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وريال مدريد في الليجا

تنقل مباراة ليفانتي وريال مدرديد ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

Advertisements

يدخل ريال مدريد اللقاء بهدف تحقيق الفوز والعودة من جديد للمركز الثاني بعد التعثر المفاجئ الأسبوع الماضي أمام جيرونا، وهو ما منح الفرصة لأتليتكو

مدريد لاقتناص وصافة الليجا من جديد.

ويأمل سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إلي تحقيق فوز قوي يعزز معنويات الفريق، خاصة أنه يصطدم في الجولة المقبلة ببرشلونة في مباراة الكلاسيكو.

علي الجانب الآخر يأمل ليفانتي في تقديم عرض قوي، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ومحاول خطف نقاط المباراة الثلاثة لتحسين مركزه بجدول ترتيب المسابقة، والاقتراب أكثر من صراع التأهل للمشاركة ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

يدخل ريال مدريد اللقاء في المركز الثالث ورصيده 45 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.