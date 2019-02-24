الارشيف / اخبار الرياضه

البرتغالي دوسانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

البرتغالي دوسانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون في الدوريالحكم البرتغالي دوسانتوس
كتب - كريم عبدالمحسن

 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب اليوم، في

الأسبوع الـ24 لدوري القسم الأول، سيديرها طاقم حكام

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

برتغالي بقيادة كابيلا دوسانتوس.

 ويعاون دوسانتوس طاقم تحكيم برتغالي بالكامل يتكون من: جودينهو أنطونيو ونونو بيريرا، بالإضافة لبينتو جواو حكمًا رابعًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي دوسانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا