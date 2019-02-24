البرتغالي دوسانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب اليوم، فيالأسبوع الـ24 لدوري القسم الأول، سيديرها طاقم حكام
ويعاون دوسانتوس طاقم تحكيم برتغالي بالكامل يتكون من: جودينهو أنطونيو ونونو بيريرا، بالإضافة لبينتو جواو حكمًا رابعًا.
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