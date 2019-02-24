البرتغالي دوسانتوس حكمًا للقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري

كتب - كريم عبدالمحسن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب اليوم، في

الأسبوع الـ24 لدوري القسم الأول، سيديرها طاقم حكامبرتغالي بقيادة كابيلا دوسانتوس.

ويعاون دوسانتوس طاقم تحكيم برتغالي بالكامل يتكون من: جودينهو أنطونيو ونونو بيريرا، بالإضافة لبينتو جواو حكمًا رابعًا.