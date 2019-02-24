شاهد.. محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لفريقي ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول (أرشيفية)

كتب- وليد خليل

واصلت وسائل الإعلام الإنجليزية اهتمامها المكثف بالمواجهة النارية المرتقبة عصر اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول والتي يستضيفها ملعب اولدترافورد في قمة مباريات الجولة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" صباح اليوم تقريرا عن أفضل تشكيل من الممكن تكوينه من بين لاعبي الفريقين قبل ساعات من المباراة المنتظرة وهو التشكيل الذي شهد تفوقا واضحا للاعبي الريدز علي حساب نظرائهم في مانشستر يونايتد،حيث اختارت الصحيفة

7 لاعبين من ليفربول مقابل 4 لاعبين فقط من اليونايتد.

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول ولاعب المنتخب الوطني علي رأس هذا التشكيل التخيلي، حيث علقت الصحيفة علي أداء صلاح هذا الموسم بأنه علي الرغم من عدم تقديمه لنفس المستوي الخرافي بالموسم الماضي، إلا أن أهميته في تشكيلة ليفربول لم تقل .

وأضافت: "صلاح تحول للاعب حاسم في تشكيل الألماني يورجن كلوب حيث سجل 17 هدفا حتي الآن بالموسم الجاري، منهم 10 أهداف افتتح بهم التسجيل لفريقه، وثلاثة أهداف حسمت النتيجة لصالح الريدز".

وأشارت "دايلي ميل" إلي أن صلاح ظهر محبطا منتصف الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وهو يأمل في أن يجد مساحة أكبر في لقاء اليوم.

وجاء التشكيل المثالي علي النحو التالي:

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دي خيا في حراسة المرمي

الدفاع: الكسندر ارنولد، ليندولف، فان دايك، روبرتسون

الوسط: بوجبا، فينالدوم، فابينيو

الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وراشفورد