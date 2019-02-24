أمير مرتضى: ثقتنا في لاعبي الزمالك بلا حدود

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أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن إدارة النادى والجهاز الفنى لديهم ثقة كبيرة فى قدرة لاعبى الزمالك على العودة من جديد، للمنافسة فى الكونفيدرالية، والتأهل لدور الثمانية، لما يمتلكونه من مهارات وقدرات كبيرة، وهذه الثقة لن تتزعزع أبدًا.
قال «أمير»، إن مشوار بطولة الدورى العام لا يزال طويلًا للغاية، والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف، مؤكدًا أن أى فريق فى العالم وارد جدًا أن يتعادل، أو يخسر، ولا يوجد فريق يحقق الفوز فى جميع مبارياته.
أشار إلى أن الزمالك لا يزال متصدرًا
أضاف، سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك، وهناك دعم ومساندة كاملة من الإدارة للاعبين والجهاز الفنى، من أجل التتويج بمختلف البطولات.
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