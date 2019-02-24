استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بترو أتليتكو الأنجولي، مساء اليوم الأحد،على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.
يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون
محمود جنش لحراسة المرمى، ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وعبدالله جمعة فى الدفاع، وفرجانى ساسى وطارق حامد فى الوسط، وأمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، وفى الهجوم خالد بوطيب.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي وكهربا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترواتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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