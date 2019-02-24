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فرجاني ساسي وكهربا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترواتليتكو

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فرجاني ساسي وكهربا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترواتليتكوفريق الزمالك (أرشيفية)
كتب - مصطفى جويلي

 استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف بترو أتليتكو الأنجولي، مساء اليوم الأحد،

على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

 

 يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون

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من:

 محمود جنش لحراسة المرمى، ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وعبدالله جمعة فى الدفاع، وفرجانى ساسى وطارق حامد فى الوسط، وأمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، وفى الهجوم خالد بوطيب.

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