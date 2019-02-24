رياضة | إيسكو يبلغ سولاري بقراره النهائي حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يبلغ سولاري بقراره النهائي حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ فرانشيسكو إيسكو، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، قراره النهائي حول مستقبله للمدير الفني الأرجنتيني سولاري.

وكان إيسكو قد أبلغ بالفعل النادي الملكي، برغبته في الرحيل الموسم المقبل، خلال الجلسة التي عقدها مع المدير العام للبيت الأبيض، مؤخرًا.

وقرر إيسكو، مغادرة ريال مدريد، سواء استمر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني للميرنجي في منصبه أم لم يستمر، وأبلغ مدير ريال مدريد خلال الجلسة بذلك.

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ولم يكتفي إيسكو بجلسة المدير العام لريل مدريد، وقرر إبلاغ مدربه سولاري بقرار رحيله عن القلعة الملكية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتم ربط اسم إيسكو بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل رغبة بيب جوارديولا، المدير الفني لمان سيتي، في استقدام اللاعب.

ولم يكن العملاق الإنجليزي الوحيد الراغب في خدمات نجم ريال مدريد، حيث يصارع يوفنتوس الإيطالي، نظيره مانشستر سيتي، للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.