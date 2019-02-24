رياضة | جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريق ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة السابعة والعشرين.

وقلل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من فوز منافسه ليفربول على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي الخصمان الشماليان الغربيان، مانشستر يونايتد وليفربول، في ملعب أولد ترافورد بعد ظهر يوم الأحد، في المباراة المقررة بينهما ضمن الجولة الـ 27 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

وستتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب ويمبلي لخوض نهائي كأس كاراباو اليوم الأحد أمام تشيلسي، إذا تعرض رجال يورجن كلوب للخسارة من مانشستر يونايتد، سيظل السماوي في صدارة البريميرليج.

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جوارديولا يعتقد أن مانشستر سيتي يمكنه الدفاع عن كل البطولات، ولن يتخلى عن الاحتفاظ باللقب، حتى لو عاد ليفربول إلى القمة من خلال الفوز على مانشستر يونايتد اليوم.

وقال جوارديولا: عندما نكون في النهائي ، فإن المباراة النهائية هي أهم مباراة في هذا الموسم، نعرف أن الدوري الممتاز هو الأهم، ثم دوري الأبطال، لكن الكأس هو مهمة، والآن يعتبر كأس كاراباو أهم لعبة حتى الآن.

وواصل: ربما بالنسبة إلى يوناتيد وليفربول فإن الكأس ليس مهمًا لأنه في حكام الألقاب ، لديهم العديد من الألقاب، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لنا والإحتفاظ باللقب سيكون جيداً وستكون مباراة نهائية جيدة.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 65 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وفي حالة فوز الريدز اليوم على اليونايتد سيعتلي الحمرجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن حامل لقب البريميرليج.