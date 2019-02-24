رياضة | سولسكير يكشف سر هبوط مستوي بوجبا مع مورينيو

كشف النرويجي سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سبب هبوط مستوي الفرنسي بول بوغبا في مورينو المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

ويذكر أن بوغبا كان تعرض لانتقادات عنيفة أثناء فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وذلك بسبب سوء أدائه الفني.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات سولشاير والذي قال: ربما أسلوب حياة بوغبا هو ماتسبب له في التعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية، لكنه يملك عائلة رائعة وعليك في بعض الأوقات التنازل عن أشياء أنت تُفضلها لتستمر في التألق مع فريقك.

وأضاف سولشاير: كان هناك قصة حول أن اللاعبين لايركزون ولكن الأمر ليس كذلك نحن نعلم تمامًا أنهم يكونون في قمة التركيز، وبوغبا الآن أصبح حاله أفضل فهو قائد في التدريب وقائد مع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، وهذا هو عملي أن أجعل اللاعبين أحرار وسعداء بما يفعلونه.