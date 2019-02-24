رياضة | الضحية رقم 21 تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضحية رقم 21 تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة و5 دقائق عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

ويتطلع الدولي المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي إلى ضم فريق مانشستر يونايتد إلى ضحاياه في مسابقة البريميرليج، حيث تمكن صلاح من التسجيل في 20 فريق ولم ينجح في زيارة شباط فريقين فقط وهم مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى.

محمد صلاح فشل في زيارة شباك مانشستر يونايتد في ثلاث مواجهات جمعت الفريقين في الدور الأول والثانى للموسم الماضي بجانب مباراة الدور الأول في الموسم الجاري. كما فشل صلاح في التسجيل أمام سوانزى سيتى، الذى هبط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، خلال مباراتى الدور الأول والثانى من الموسم الماضى.

وسجل محمد صلاح 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع (48 هدفًا مع ليفربول - هدفين مع تشيلسي) ليصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يصل إلى 50 هدفاً في البطولة.

وأصبح "صلاح" رابع أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت أهدافه خلال72 مباراة فقط ضمن منافسات "البريميرليج"، ويتفوق على نجمنا المصري الثلاثي أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي من حيث الوصول لـ50 هدف في عدد مباريات أقل.

أول أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي كانت بقميص تشيلسي في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت بفوز البلوز 6-0 في الجولة 31 من البريميرليج موسم 2013-2014، أما أول أهدافه مع ليفربول في البطولة، كان في مرمي واتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3 موسم 2017-2018.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير "ضحايا" محمد صلاح في الدوري الإنجليزي:-

واتفورد .. 6 أهداف

بورنموث .. 5 أهداف

أرسنال .. 4 أهداف

ستوك سيتي .. 3 أهداف

وست هام .. 4 اهداف

ساوثهامبتون .. 4 أهداف

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ليستر سيتي .. 3 أهداف

توتنهام .. 3 أهداف

كريستال بالاس .. 3 أهداف

برايتون .. 3 أهداف

هيدرسفيلد .. هدفين

نيوكاسل .. هدفين

بيرنلي .. 1 هدف

تشيلسي .. 1 هدف

ايفرتون .. 1 هدف

مانشيستر سيتي .. 1 هدف

وست بروميتش .. 1 هدف

كارديف سيتي .. 1 هدف

فولهام .. 1 هدف

ولفرهامبتون .. 1 هدف