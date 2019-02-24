رياضة | أكاديمية عالمية للاسكواش في بالم هيلز بإشراف أمير وجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية عالمية للاسكواش في بالم هيلز بإشراف أمير وجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ياسين منصور رئيس نادي بالم هيلز على إقامة أكاديمية عالمية لتعليم الاسكواش خلال الفترة المقبلة في النادي وذلك بهدف الحفاظ علي مكانة الاسكواش ومواصلة الهيمنة علي هذه اللعبه التي يتسيدها نجومنا علي مستوي العالم فضلا عن تمكين لاعبيها من الحصول علي منح تعليمية مجانية للالتحاق بافضل الجامعات والمدارس الثانوية في أمريكا.

ويطلق ياسين منصور والمعروف عنه بحبه ودعمه للرياضة شارة البداية في مايو المقبل .

ونجح ياسين منصور، في استقطاب أسطورة الاسكواش العالمي أمير وجيه، بطل مصر والعالم السابق ليتولى الإشراف على الأكاديمية بعدما عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ مهمة تعليم أجيال جديدة من الأبطال في الاسكواش.

أوضح أمير وجيه أنه سيتم استقطاب نجوم العالم للأكاديمية من أجل تعليم الأجيال الجديدة أصول اللعبة والحصول أفضل الفرص مستقبلا.