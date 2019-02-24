رياضة | صديق نيمار بديلًا لهازارد في تشيلسي

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي في التفكير نحو التعاقد مع صفقة جديدة لتعويض رحيل هازارد عن الفريق بالصيف المقبل.

وارتبط أسم هازارد بالرحيل عن نادي تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية مع اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

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وقالت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن تشيلسي سيقدم استئناف ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من انتداب أي لاعبين خلال فترتي انتقالات صيف 2019 وشتاء 2020، مما يعني أن البلوز سيفكر مثله مثل أي ناد آخر في ضم لاعبين.

وذكرت صحيفة LE10 SPORT الفرنسية أن تشيلسي يطارد كافاني للتعاقد معه في صيف 2019.

ويذكر أن تشيلسي يريد ضم كافاني رغم كبر عمره حيث يبلغ من العمر 32 عامًا، حيث يريد البلوز التعاقد معه لتألقه تهديفيًا مع باريس سان جيرمان في الموسم الجاري حيث سجل 22 هدفًا.