رياضة | ميسي يحلق في صدارة صراع الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحلق في صدارة صراع الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني التحليق في صدارة صراع الكرة الذهبية بعد الهاتريك المسجل في شباك اشبيلية يوم امس 4-2 بالدوري الاسباني.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي سجل هاتريك في شباك إشبيلية مساء السبت بالليجا ، ليرفع عدد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلى 25 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين.



وأوضحت أن النجم الأرجنتيني ميسي هو متصدر ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا بفارق 3 أهداف عن كيليان مبابي الذي لديه 22 هدفًا في الدوري الفرنسي.

يجب أن نتذكر أن ليو ميسي لديه بالفعل خمسة أحذية ذهبية في مسيرته كأكثر لاعب في تاريخ لعبة كرة القدم ، لكن الأرجنتيني يريد إضافة واحدة أخرى إلى مجموعته الخاصة من الجوائز.

وفيما يلي تصنيف الحذاء الذهبي:-

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 25 هدفًا .. 50 نقطة.

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 22 هدفًا .. 44 نقطة.

Advertisements

3- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 19 هدفًا .. 38 نقطة.

4- كريستوف بياتيك (ميلان) 18 هدفًا .. 36 نقطة.

5- محمد صلاح (ليفربول) 17 هدفًا .. 34 نقطة.

6- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 17 هدفًا .. 34 نقطة.

7- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 17 هدفًا .. 34 نقطة

8- لويس سواريز (برشلونة) 16 هدفًا .. 32 نقطة

9- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) 16 هدفًا .. 32 نقطة.

10- دوفان زاباتا (أتالانتا) 16 هدفًا .. 32 نقطة.