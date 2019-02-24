رياضة | منير الحدادي يستفز جماهير برشلونة بتصرف غريب

استفز منير الحدادي مهاجم فريق إشبيلية جماهير برشلونة خلال لقاء الامس والذي انتهي بفوز برشلونة 4-2 في إطار الأسبوع الـ25 بالدوري الإسباني.

وسلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على منير الحدادي لاعب برشلونة السابق المنتقل حديثًا إلى إشبيلية في يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن منير الحدادي وجه صدمة لبرشلونة بعدما احتفل كمشجع للفريق الإندلسي بالهدف الاول لإشبيلية، ضد فريقه السابق برشلونة.

حيث قفز منير من على مقاعد البدلاء ليظهر سعادته ويحتفل بشدة بهدف خيسوس نافاس في مرمى برشلونة في الدقيقة 22.

تجدر الإشارة أن منير الحدادي لم يشارك في أي دقيقة ضد برشلونة اليوم وظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.