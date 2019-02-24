رياضة | وزير الرياضة يحضر ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يحضر ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مدينة الغردقة وذلك لحضور ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى انطلقت منافستها 21 فبراير حتى 24 فبراير الجارى على الصالة المغطاة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية.

يشارك في البطولة ٢٥١ لاعب في الكاديت و ٣٢٨ لاعب في الكبار يمثلون ٤٧ دولة من كل أنحاء العالم.

و تشهد هذه النسخة السادسة من بطولة مصر الدولية أول مشاركة للكاديت تحت ١٤ عام و ذلك من أجل إعداد اللاعبين لبطولة العالم للكاديت المقررة هذا العام.

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و يعود تاريخ بطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار إلى عام ٢٠١٤ حيت إنطلقت تحت إسم بطولة الأقصر الدولية بموافقة الاتحاد العالمي للتايكوندو الذي صنفها منذ بدايتها G2 و ذلك بفضل مجهودات اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد المصري في ذلك الحين.

و قد سجلت أول نسخ البطولة التي أقيمت عام ٢٠١٤ بالأقصر مشاركة ٣٠٤ لاعب يمثلون ٣٠ دولة، و حققت نسخة عام ٢٠١٥ التي أقيمت ايضًا في الأقصر رقما قياسيا في عدد المشاركين حيث شارك في منافسات البطولة ٤٠١ لاعب يمثلون ٤٨ دولة و كانت البطولة الأقوى على الإطلاق و في النسخة الثالثة عام ٢٠١٦ بالأقصر شارك في البطولة ٢٩٠ لاعب يمثلون ٣٢ دولة و حققت النسخة الرابعة من البطولة أقل مشاركة حيث شارك في البطولة ١٨٠ لاعب يمثلون ١٦ دولة، والعام الماضي أقيمت النسخة الخامسة من البطولة في الأسكندرية و شارك فيها ٣٠٢ لاعبًا يمثلون ٣٠ دولة.

وفي سياق متصل يقوم وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية للمدينة الشبابية ، والصالة المغطاة التى تحتضن فعاليات البطولة .