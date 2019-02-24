رياضة | نجما مانشستر يونايتد يغيبان عن لقاء ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما مانشستر يونايتد يغيبان عن لقاء ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق ليفربول مساء اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية لم يتواجد النجم الصربي نيمانيا ماتيتش مع بعثة مانشستر يونايتد بفندق لاوري ، وسط تكهنات بغيابه عن اللقاء كما شهدت القائمة غياب الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال للإصابة.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد المتواجدة بفندق لاوري كالآتي:

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حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، لي غرانت.

خط الدفاع: دالوت، سمولينج، ليندلوف، بايلي، روخو، شاو، آشلي يونج.



خط الوسط: فريد، ماكتوميناي ، هيريرا، بوجبا، بيريرا، ماتا.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، لينجارد، راشفورد، لوكاكو.