رياضة | بن يدر يوجه رسالة خفية لـ"ميسي"

وجه وسام بن يدر مهاجم إشبيلية الإسباني رسالة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بعد الخسارة بنتيجة 4-2 في الأسبوع الـ25 بالدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، كتب وسام بن يدر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: في هذا العالم، ربما كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة ، ولكن هناك لاعب من كوكب آخر، أراد ذلك بشكل مختلف.

وأضاف: فخورون بفريقنا، ولن نستسلم أبدًا ، هيا إشبيلية.