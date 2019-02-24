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رياضة | بن يدر يوجه رسالة خفية لـ"ميسي"

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وجه وسام بن يدر مهاجم إشبيلية الإسباني رسالة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق بعد الخسارة بنتيجة 4-2 في الأسبوع الـ25 بالدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، كتب وسام بن يدر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: في هذا العالم، ربما كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة ، ولكن هناك لاعب من كوكب آخر، أراد ذلك بشكل مختلف.

وأضاف: فخورون بفريقنا، ولن نستسلم أبدًا ، هيا إشبيلية.

ومن الواضح أن بن يدر يوجه رسالته إلى ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الذي غير مسار المباراة بتسجيله هاتريك في شباك إشبيلية ليقود فريقه الكتالوني لتعزيز صدارته في جدول ترتيب الليجا.

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