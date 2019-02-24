رياضة | الخليفي: لن نبيع نيمار ومبابي وسيبقون معنا بنسبة 2000%

وجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني حول الصفقات القادمة.

وسُئل الخليفي عن إحتمالية بيع اللاعبين الكبار لتجنب الصراع بشأن قانون اللعب المالي النظيف الذي طالب به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي هذا الصدد ، قال الخليفي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الإسبانية: العديد من وسائل الإعلام ، وخاصة في فرنسا ، يدعون أننا سنضطر إلى بيع نيمار أو كيليان مبابي ، وأريد أن أؤكد أنهم سيبقون هنا.

وأضاف: لن يبقى نيمار ومبابي معنا بنسبة 100% فحسب ، بل سيبقون معنا بنسبة 2000% ، لقد أوضحت ذلك بشفافية تامة.

