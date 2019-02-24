اونلاين | مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف

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يواجه اليوم الفريق الاول بنادي ليفربول اصعب مواجهة له فى الدورى الانجليزى الممتاز،حيث سيتقابل مع فريق مانشستر يونايتد، ويخوض الفريقان المباراة في نطاق الجولة ” 27 من الدورى الانجليزى الممتاز” ويعد مانشستر يونايتد من اقوى الفرق فى الدورى الانجليزى الممتاز، ويأتي ترتيب فريق ليفربول فى المركز الثانى منتظرا نتيجة مباراة الغد ليعتلي ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز فى حال ان فاز بالمباراة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد بالمركز الرابع، ويأمل كلا الفريقين بالفوز بينما يسعى ليفربول للفوز بأي ثمن، حتى يتربع على صدارة الترتيب مرة أخرى، ولكن فريق مانشيستر سيتي يتمنى لفريق ليفربول الخسارة ليظل هو المعتلى لترتيب الدورى الإنجليزى، و قد خسر فريق توتنهام هوتسبير من فريق بيرنلي، وقد تجمد ترتيبة عند النقطة 60 ويحل بالمركز الثالث،وفى حالة فوز فريق ليفربول اليوم سيعتلى الترتيب، بعدد نقاط ” 68 نقطة “ واذا خسر فريق مانشيستر سيتي يتجمد رصيد نقاطه عند النقطة ” 65 نقطة “ويتجمد رصيد نقاط فريق مانشستر يونايتد عند ” 51 نقطة “ في حال خسر من فريق ليفربول غدا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يلتقى فريق ليفربول بفريق مانشستر يونايتد اليوم الاحد الساعة ” 5 , 4 مساء “ على ملعب أولد ترافورد، لمواجهة صلاح ورفاقه بينما هناك أزمة كبيرة وهذة الأزمة تتلخص بأنه بات واجب على صلاح ورفاقه، انة لا محالة ولا بديل عن الفوز حتى يمضي الفريق لتحقيق الحلم، الذي طال انتظار لمدة ” 28 عاما “ لم تعرف فيها جماهير ليفربول الفرحة لعدم الفوز بدرع الدورى الانجليزى الممتاز، وأصبح على صلاح ورفاقه أنه لا مفر من الفوز بدرع الدورى الممتاز لارضاء الجماهير المتعطشة للقب منذ فترة طويلة.