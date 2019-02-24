اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

تحدث نادى مانشستر سيتى عبر موقعه الرسمى عن الهزيمة الأولى التى تعرض لها الفريق السماوى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بنتيجة 4 – 3 فى المباراة التى جمعتهما الأحد بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23.

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

وأوضح مانشستر سيتى فى تقريره عن المباراة، أن محمد صلاح كان مصدر خطورة ليفربول فى مباراة اليوم، وتناول محاولات النجم المصرى للوصول إلى شباك الفريق السماوى ومحاولة صناعة الفرص التهديفية لزملائه. كما تحدث عن نجاحه فى صناعة الهدف الثالث الذى سجله السنغالى ساديو مانى قبل أن يسجل "الفرعون المصري" الهدف الرابع.

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

يذكر أن محمد صلاح تمكن من تحطيم الرقم التهديفى للنجم الجزائرى رياض محرز، لاعب ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى، بالموسم قبل الماضى، بعدما سجل اللاعب المصرى 18 هدفًا مع الريدز خلال الموسم الحالى.

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كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

وكان رياض محرز أبهر الجميع فى الموسم قبل الماضى، عندما سجل 17 هدفًا فى البريميرليج، وقاد ليستر سيتى لتحقيق معجزته الشهيرة وقتها بالتتويج بلقب المسابقة الإنجليزية.

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

كما يحتاج محمد صلاح لتسجيل "هدفين" لمعادلة إنجاز أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية المعتزل، فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

وسجل أحمد حسام ميدو 22 هدفًا فى 94 مباراة خاضها بمسابقة الدورى الإنجليزى بمعدل 0.2 هدف للمباراة الواحدة، فى حين أحرز محمد صلاح 20 هدفًا فى 35 مباراة بواقع 18 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع تشيلسى.