اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24-2-2019 بث حي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث نادى مانشستر سيتى عبر موقعه الرسمى عن الهزيمة الأولى التى تعرض لها الفريق السماوى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بنتيجة 4 – 3 فى المباراة التى جمعتهما الأحد بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23.
وأوضح مانشستر سيتى فى تقريره عن المباراة، أن محمد صلاح كان مصدر خطورة ليفربول فى مباراة اليوم، وتناول محاولات النجم المصرى للوصول إلى شباك الفريق السماوى ومحاولة صناعة الفرص التهديفية لزملائه. كما تحدث عن نجاحه فى صناعة الهدف الثالث الذى سجله السنغالى ساديو مانى قبل أن يسجل "الفرعون المصري" الهدف الرابع.
يذكر أن محمد صلاح تمكن من تحطيم الرقم التهديفى للنجم الجزائرى رياض محرز، لاعب ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى، بالموسم قبل الماضى، بعدما سجل اللاعب المصرى 18 هدفًا مع الريدز خلال الموسم الحالى.
وكان رياض محرز أبهر الجميع فى الموسم قبل الماضى، عندما سجل 17 هدفًا فى البريميرليج، وقاد ليستر سيتى لتحقيق معجزته الشهيرة وقتها بالتتويج بلقب المسابقة الإنجليزية.
كما يحتاج محمد صلاح لتسجيل "هدفين" لمعادلة إنجاز أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية المعتزل، فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وسجل أحمد حسام ميدو 22 هدفًا فى 94 مباراة خاضها بمسابقة الدورى الإنجليزى بمعدل 0.2 هدف للمباراة الواحدة، فى حين أحرز محمد صلاح 20 هدفًا فى 35 مباراة بواقع 18 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع تشيلسى.