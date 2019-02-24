اونلاين | يلا شوت - كورة لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يلا شوت - كورة لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

تقدم "الخليج 365"، بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي من المقرر أن تقام في الرابعة عصرًا على ملعب أولد ترافورد.

حذر نادى مانشستر يونايتد لاعبيه من خطورة النجم المصرى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، قبل مباراة الكلاسيكو.

يلا شوت - كورة لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD



البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 27).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : أولد ترافورد .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (3-1) مانشستر يونايتد.

موعد المباراة :

5:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:05 مساءاً بتوقيت مصر .

4:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:05 مساءاً بتوقيت العراق .

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4:05 مساءاً بتوقيت السودان .

5:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:05 مساءاً بتوقيت تونس .

3:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:05 مساءاً بتوقيت قطر.

2:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت - كورة لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD



وقال الموقع الرسمى لنادى مانشستر يونايتد عن محمد صلاح، "ربما لم يصل إلى قمة مستواه فى الموسم الماضى الذى سجل خلاله 44 هدفا بمختلف المسابقات، لكن يبقى محمد صلاح أخطر لاعب فى نادى ليفربول".

وأضاف: "محمد صلاح يتصدر سباق الحصول على جائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفا مع سيرجيو أجويرو، ورغم أن اللاعب المصرى لم يتمكن من التسجيل ضد مانشستر يونايتد، إلا أن سولشاير واللاعبين يأملون أن يواصل صلاح الصيام عن التهديف فى مباراة الغد".