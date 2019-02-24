اونلاين | كورة اون لاين | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي

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كورة اون لاين | بث مباشر مباراة الأهلي والجونة | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الجونة في الرابعة عصرا اليوم الأحد 24 فبراير 2019، في إطار الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، في مباراة هامة للمارد الأحمر في ظل الصراع الساخن على القمة، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر.

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المارد الأحمر المنتشي بالانتصارات المتتالية بالدوري، أصبح قريب جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والجونة.

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كورة ستار الأهلي ضد الجونة بث مباشر:

على الجانب الأخر يدخل فريق الجونة مباراة اليوم بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على الأهرام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بهدفين لهدف، وهذا الانتصار جعل رصيده يصل إلى النقطة 26 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش، وبعد المستوى الذي قدمه الفريق في اللقاء الأخير ضد رفاق عبد الله السعيد، سيكون عليه أن يكون حذراً وأن يقاتل لاعبوه بضراوة لحصد الثلاث نقاط، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث حي ومباشر.

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم:

من المنتظر أن يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط سيعتمد على حمدي فتحي بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، وفي الأمام جونيور أجايي، وتنقل مباراة الأهلي والجونة في الرابعة عصرا عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.