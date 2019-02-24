شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه الأنظار اليوم نحو ملعب "ويمبلي" الذي يستضيف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في مواجهة جديدة بين الفريقين بعد أيام قليلة من لقائهم بالدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لحصد لقب البطولة للثأر من الهزيمة أمام السيتي بسداسية في الدوري الإنجليزي، حيث يعيش الفريق الأزرق حاليا بقيادة ساري فترة تراجع كبير في المستوى والنتائج، أخرها الخروج من كأس الاتحاد بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 2 - 0 في دور الـ16.

بينما يمر السيتي بقيادة الأسباني جوارديولا بفترة رائعة بعد اقتراب الفريق من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، واحتلاله صدارة البريميرليج، بجانب التواجد في بطولة كأس الاتحاد.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بنهائي كأس الرابطة

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة 6:30

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2