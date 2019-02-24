شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يقام اليوم الأحد 24 - 2 - 2019، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات العالمية. أهم المباريات ستجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول بالبريميرليج ومانشستر سيتي أمام تشيلسي سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. يستعرض " السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. نهائي كأس رابطة المحترفين (تشيلسي - مانشستر سيتي) الساعة 6:30 beIN SPORTS HD 2 الدوري الإنجليزي (آرسنال - ساوثهامبتون) الساعة 4:05 beIN SPORTS HD 7 (مانشستر يونايتد - ليفربول) الساعة 4:05 beIN SPORTS HD 2 الدوري الأسباني (ليجانيس - فالنسيا) الساعة 1 beIN SPORTS HD 3 (أتلتيكو مدريد - فياريال) الساعة 5:15 beIN SPORTS HD 3 (ليفانتي - ريال مدريد) الساعة 9:45 beIN SPORTS HD 3 الدوري الإيطالي Advertisements (بولونيا - يوفنتوس) الساعة 4 beIN SPORTS HD 4 (بارما - نابولي) الساعة 7 beIN SPORTS HD 4 (فيورنتينا - انتر ميلان) الساعة 9:30 beIN SPORTS HD 2 FR الدوري الفرنسي (موناكو - ليون) الساعة 10 beIN SPORTS HD 6 الدوري المصري (الجونة - الأهلي) الساعة 4 on sport (بيراميدز - المقاولون العرب) الساعة 7 on sport كأس الكونفدرالية (الزمالك - بيتروأتلتيكو) الساعة 9 beIN SPORTS HD 1 (النجم الساحلي - رينجرز) الساعة 9 beIN SPORTS HD 7

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