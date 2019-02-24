شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي أمام تشيلسي.. ساري يبحث عن طوق النجاة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يلتقي في مساء اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرون من فبراير الجاري, فريق مانشستر سيتي وتشيلسي, حيث يحتضن ملعب استاد ويمبلي مباراة الفريقين, في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وتمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق تشيلسي, اللاعبين يحتاجون للفوز من أجل مصالحة الفريق بعد وداع كأس الإتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء, في اللقاء الذي أستضافه ملعب استاد بالستامفورد بريدج الخاص بأصحاب الزي الأزرق.

وتتحكم نتيجة مباراة الفريقين الليلة في مسير الإيطالي ماوريتسيو ساري, المدير الفني لفريق تشيلسي بعد الهجوم الأخير عليه من قبل الإعلام الإنجليزي, حيث حقق مدرب البلوز نتائج سيئة للغاية في لقاءاته الأخيرة المحلية, لذلك يرغب ساري في تحقيق الفوز لتتمسك الإدارة في بقاءه, إلى جانب سعيه نحو الأخذ بالثأر من السيتي بعد الخسارة التي ألحقها به في الجولة الرابعة والعشرون بنتيجة ستة أهداف نظيفة.

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بصوت المعلق حفيظ دراجي.