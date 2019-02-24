القاهرة- مصراوي:
وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد ساعات قليلة من إعلان نادي بيراميدز عودة آل الشيخ لرئاسة النادي مجددًا، قائلاً: "أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي".
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم الأحد: "بما أنني رئيسكم الشرفي -الذي لم تقبل استقالته حتى الآن- أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي، أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة.. وشكرًا".
ونشر آل...
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ لـ"مجلس الأهلي": "أنصحكم بالالتزام بقرار اتحاد الكرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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