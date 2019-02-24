إكرامي أساسيًا.. تغييران في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وسيعود الحارس شريف إكرامي لحماية مرمى الأهلي، في ظل استبعاد زميله الأساسي محمد الشناوي من قائمة الفريق في المباراة لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة بعد مباراة الداخلية.

وقد يشارك رمضان صبحي أمام الجونة بدلا من الجناح الأنجولي جيرالدو، حيث غاب اللاعب في المباراة الماضية بسبب الإيقاف، والتي انتهت بفوز الأهلي على الداخلية بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد.

وسط الهجوم: ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الجونة بقيادة حمادة صدقي في المرتبة الـ11 برصيد 26 نقطة من 22 لقاءً.