عضو الأهلي ردًا على سخرية آل الشيخ: "اتقل تاخد حاجة نضيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على رسالة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ملمحًا إلى اتخاذ قرار مفاجئ خلال الأيام المقبلة.

وكان آل الشيخ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بما أنني رئيسكم الشرفي -الذي لم تقبل استقالته حتى الآن- أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي، أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة.. وشكرًا". (طالع التفاصيل)

وكتب الجارحي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "رئيسكم!! على فكرة إحنا لسة في حالة انعقاد دائم".

وأضاف متهكمًا: "اتقل.. تاخد حاجة نضيفة، بس إحنا لما بناخد قرار.. مش بنرجع فيه".

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كما نشر آل الشيخ صورة "سيلفي" تجمع محمود الخطيب مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعلق: "إن شاء الله إنكم هتتخذوا القرار الصح وتلعبوا يوم 28 ماتش الكأس"، وتابع ساخرًا: "ما شاء الله هو كان عيد ميلاد حد؟ أو فرحانين برجوعي بسلامة؟".

وكان بيراميدز أعلن في بيان رسمي عدول تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قراره والعودة لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.