سيرجي روبرتو: الفوز على إشبيلية أكثر من مجرد 3 نقاط

أكد لاعب وسط برشلونة سيرجي روبرتو، أن فريقه استحق الفوز على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 اليوم السبت، ضمن الجولة 25 لليغا، مشيراً إلى أن هذه النتيجة “تعد أكثر من مجرد 3 نقاط”، حيث أن “الانتصار كان مهماً بالنظر لما ينتظر” الفريق من مواجهات.

ويحل الفريق الكاتالوني ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الغريم التقليدي ريال مدريد مرتين في غضون أيام، الأولى يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الملك، والثانية يوم السبت المقبل في الجولة 26 لليغا.

وأشار اللاعب الشاب عقب المباراة التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بيثخوان إلى أنه “بالنظر إلى أحداث المباراة”، فإن “رد فعل برشلونة كان جيد جداً”، مؤكداً أن “هذه الانتفاضة تعود لتغيير طريقة اللعب” أكثر منها “الجانب البدني”، حيث أن “إشبيلية استطاع الاستفادة من الكرات المقطوعة” من لاعبي البرسا، “إلا أن الفريق سيطر على هذا الأمر في الشوط الثاني، وسجل ميسي 3 أهداف مذهلة”.

وأثنى صاحب الـ27 عاماً على “أداء الفريق” في مواجهة اليوم، مؤكداً على جاهزيتهم “لحسم كل شيء هذا الأسبوع” خلال مواجهتي ريال مدريد في الكأس والليغا.