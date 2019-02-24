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استقر الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفا على الجونة في الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الممتاز.
كان الأهلي استعاد خدمات أكثر من لاعب عائد من الإصابة، مثل المغربي وليد أزارو، وأحمد فتحي، وأحمد حمودي، وصالح جمعة، بينما اشتكى صلاح محسن، والحارس علي لطفي من آلام عضلية.
ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم كلا من:
الحارس محمد الشناوي، وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ومحمد هاني، والتونسي علي معلول في خط الدفاع، وكريم وليد «نيدفيد»، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، والأنجولي جيرالدو للوسط، والنيجيري جونيور آجاي للهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يقود تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء الجونة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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