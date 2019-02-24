اليوم.. مواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

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تقام، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين تشيلسى ومانشستر سيتى فى السادسة والنصف مساءً باستاد «ويمبلى» فى نهائى كأس رابطة المحترفين.
ويسعى تشيلسى بقيادة المدرب الإيطالى، ماوريسيو سارى، للفوز على السيتى من أجل حصد الكأس ومصالحة الجماهير الغاضبة فى ظل النتائج السيئة للفريق فى الفترة الأخيرة، وكذلك الثأر من مانشستر سيتى بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها منه بسداسية نظيفة على ملعب «الاتحاد» فى الجولة السادسة والعشرينمن الدورى.
وأكدت الصحف الانجليزية ذلك أن مباراة اليوم قد تكون فرصة سارى الأخيرة، للاستمرار في قيادة تشيلسى.
على الجانب الآخر يعيش مانشستر سيتى فترة مزدهرة فى الأيام الحالية بعد تصدره جدول الدورى الإنجليزى بفارق الأهداف عن ليفربول، وفوزه على شالكة خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى «ريمونتادا» فى دورى أبطال أوروبا.
وتحدث بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، عن تلك المباراة قائلا: «جميع لاعبى تشيلسى ومدرب الفريق سيكونوا مركزين للغاية من أجل هزيمتنا، وقت فوزنا بسداسية عليهم كنت سعيدا للغاية».
واستبعد بيرناندو سيلفا، نجم السيتيزن، الفوز على تشيلسى بنفس النتيجة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق عليه نسيان الفوز الكبير على البلوز في اللقاء الأخير عند مواجهته فى نهائى كأس رابطة.
بينما أكد بيدرو، لاعب تشيلسى، أن الفريق عليه أن يبذل أقصى جهد فى نهائى كأس الرابطة أمام مانشستر سيتى لإنقاذ الفريق من الموقف السيئ الذي يمر به البلوز هذا الموسم.
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