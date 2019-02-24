اليوم.. بيراميدز الجريح يخشى انتفاضة المقاولون في الدوري

كتب- ايهاب محروس

يستضيف ملعب الدفاع الجوى فى السابعة مساءً، مواجهة مهمة ومثيرة، بين بيراميدز والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

وسيحاول بيراميدز، بقيادة المدرب الأرجنتينى الشهير رامون دياز، التعويض سريعاً والتمسك بآمال المنافسة على اللقب .

ويأمل وصيف الدورى برصيد 45 نقطة، فى تعويض هزيمته المفاجئة من الجونة بهدفين مقايل هدف

فى الجولة السابقة، لتوسيع الفارق مع النادى الأهلى الى يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وسيفتقد بيراميدز المدافع الدولى على جبر بعد طرده أمام الجونة، بينما استقر الجهاز الفنى على الدفع بالسورى عمر الميدانى بدلاً منه.

ولدى المقاولون صاحب المركز الخامس

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برصيد 34 نقطة من 23 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مصر للمقاصة رابع الترتيب الذى خاض 24 مباراة.

ويطمح ذئاب الجبل فى مواصلة انتصاراته بعد الفوز على سموحة وطلائع الجيش فى الجولتين الماضيتين وتكرار مفاجئة الجونة بالانتصار على بيراميدز والعودة من جديد للمربع الدهبي.

وقال عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون: «سنلعب بطريقتنا الدفاعية المتوازنة مع محاولة استغلال نقاط الضعف فى دفاع بيراميدز من أجل تحقيق الانتصار».