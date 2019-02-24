شاهد.. رد ناري من المتحدث الرسمي لبيراميدز على تصريحات علاء نبيل

كتب - وليد خليل

رد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، على التصريحات التلفزيونية لعلاء نبيل، المدرب المساعد الأسبق للمنتخب الوطني، والمدير الفني السابق للمقاولون العرب، التي هاجم فيها إدارة بيراميدز أثناء وجوده كضيف بأحد البرامج.

نشر عفيفي رده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن رفض نبيل السماح بدخوله على الهواء في مداخلة هاتفية للرد على تصريحاته في البرنامج.

قال المتحدث الرسمي لبيراميدز: "تعرض الكابتن علاء نبيل لنادي بيراميدز في

برنامج الماتش، ولما طلبت المداخلة للرد رفض".

أضاف، "لما بعمل مداخلة في أي برنامج برد على أشياء تخص نادي بيراميدز بصفتي المتحدث الرسمي للنادي، لا أنتقص من قدر أحد، ولا أتعرض لأي شخص من خلال حياته الشخصية، أو اسمه، أو شكله، أو لبسه، أو جنسه، أو دينه، أو لونه، أو ذمته المالية، أو أي شيء خارج

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الموضوع بأي شكل من الأشكال، بالتالي لما حد يطلع في برنامج يتعرض للنادي، وأطلب المداخلة ويرفض فهو لا خايف من تطاول، ولا بيتفادى ما يسمى بالـ"احتقان".

اختتم: "هو عارف أنه قال كلام شعبوي آخره يداعب المشاعر ويجيب لايكات، لكنه لا يصمد دقيقتين أمام أي نقد عقلاني مهما كان مهذبًا ".

كان علاء نبيل اتهم إدارة بيراميدز أنها معادية للنادي الأهلي، وأن تركي آل الشيخ، مالك النادي علاقته متوترة مع الجماهير في مصر، مشيرًا إلى أن بيراميدز لن يصل إلى مكانة الأهلي والزمالك والإسماعيلي مهما تعاقد مع لاعبين كبار.