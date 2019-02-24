اليوم.. صدام شرس بين ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

كتب - محمد معتز:

تستأنف اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر يونايتد، فى الرابعة وخمس دقائق، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

يسعى ليفربول، بقيادة الفرعون محمد صلاح للفوز، من أجل حصد الثلاث نقاط، واستعادة الصدارة من مانشستر سيتى، بعد التعثر فى آخر ثلاث مباريات، وتحقيق فوز وحيد كان أمام بورنموث، وأمام ويستهام يونايتد وليستر سيتى بالتعادل الإيجابى.

يدخل مانشستر يونايتد، بقيادة أولى سولشاير، طامعين

فى الفوز من أجل مواصلة الاستفاقة فى الدورى منذ رحيل جوزيه مورينيو، المدرب السابق، خصوصًا بعد الوصول إلى المركز الرابع مع الشياطين الحمر.

أكد محمد صلاح، نجم الريدز، أنه سيقاتل مع زملائه من أجل حصد لقب الدورى الإنجليزى، الذى تحلم به الجماهير منذ سنوات، وأن مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد لم تكن سهلة، وشدد على رغبته بالتسجيل فى شباك

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مانشستر يونايتد، لأنه الفريق الذى لم يسجل فيه بعد.

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن مواجهة الشياطين الحمر قائلًا: «مواجهة يونايتد فى أولدترافورد صعبة، ومن الواضح أنها ستُشكّل تحديًا صعبًا لـليفربول، ولكن سنحاول الفوز بالمباراة».

فى حين تحدث سولشاير، مدرب اليونايتد، عن مواجهة ليفربول قائلًا: «الكل متحمس ويريد المشاركة فى هذه المباراة، لقد لعبت فى مثل هذه المباريات وأعلم مقدارها».

أضاف، أننا أمام مباراة صعبة جدًا، لكن أعتقد أنهم يعلمون أن القدوم إلى أولد ترافورد أمر صعب.

يدخل ليفربول المباراة في وصافة جدول ترتيب المسابقة بـ65 نقطة، بينما يحتل اليونايتد المركز الرابع بـ51 نقطة.