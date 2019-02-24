اليوم.. الأهلي المنطلق يخشى مفاجآت الجونة في الدوري

يحل في الرابعة عصر اليوم، الأحد، فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الجونة في الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة على ضفاف البحر الأحمر.

يدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استمرار انطلاقته بالدوري، وحصد الفوز الثامن على التوالي بعدما قدم الفريق مسيرة مميزة بالبطولة المحلية مع قدوم الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي، بالفوز في 7 لقاءات متتالية، آخرها أمام الداخلية، وتلقى هزيمة وحيدة مع المدرب الأوروجوياني أمام بيراميدز.

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، وله 3 مؤجلات، أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري، وحصد الفريق الأحمر 14 انتصارًا و3 تعادلات، وتلقى 3 هزائم، وسجل الأهلي 32 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا.. ويعد مروان محسن هداف الفريق بالدوري برصيد 4 أهداف.

يحتل الجونة، مع مديره الفني حمادة صدقي، المركز الحادي عشر، برصيد 26 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات، آخرها أمام

بيراميدز، وحقق 8 تعادلات، وتلقى 8 هزائم.. وسجل الفريق الساحلي 26 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا، ويعد إسلام رشدي هداف الفريق بالدوري برصيد 6 أهداف.

ويخوض الأهلي لقاءه رقم 14 ضد الجونة، وفاز الفريق الأحمر 8 مرات، وخسر مرة وحيدة موسم 2013 – 2014، وتعادل 4 مرات.. وكان أكبر فوز هو الانتصار التاريخي بنتيجة 13-0 في كأس مصر حين لعب الجونة بالناشئين عام 2015، واللافت أن الأهلي ذهب للجونة 6 مرات، فاز مرتين فقط بنتيجة 2-0، وخسر مرة، وتعادل في 3 مباريات، وكان آخر انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

تبقى هذه المواجهة خاصة جدًا للنجم حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، الذي يواجه ذكرياته مع الأهلي، ويخوض أول مواجهة ضد فريقه الذي لعب له في

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مصر لسنوات طويلة، وهو ما لم يفعله غالي كلاعب طوال مشواره الاحترافي.

وتشهد المباراة غياب 5 أسلحة مهمة عن الجونة، بسبب رفض الأهلي التنازل عن بند عدم مشاركة الخماسي المعار في شهر يناير الماضي أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر وهو ما يربك حسابات حمادة صدقي المدير الفني للجونة.

يتسلح الجونة بسيناريو إسقاط بيراميدز في الجولة الماضية للدوري ولكنه يصطدم بلا شك بالغيابات المؤثرة بين صفوفه بابتعاد خماسي الأهلي المعار بجانب إيقاف أحمد علي الظهير الأيمن للطرد.

واستعد الأهلي لهذه المواجهة بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الداخلية، وخاض الفريق المران على مدار يومي أمس السبت وأمس الأول الجمعة، وسافر للجونة، كما أن الأهلي استعاد خدمات أكثر من لاعب عائد من الإصابة، مثل المغربي وليد أزارو وأحمد فتحي وأحمد حمودي وصالح جمعة، بينما اشتكى صلاح محسن، والحارس علي لطفي من آلام عضلية.

ويعود للأهلي اللاعب الموهوب رمضان صبحي بعد غيابه عن لقاء الداخلية للإيقاف، وطالب لاسارتي لاعبيه بضرورة التركيز الشديد لعبور عقبة الجونة، وشاهد لقاء بيراميدز الأخير لمعرفة نقاط القوة والضعف بصفوف الفريق الساحلي.