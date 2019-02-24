عمومية اتحاد الكرة تُقنع أحمد شوبير بالعدول عن استقالته

أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية))

كتب - كريم عبدالمحسن:

نجحت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة في إقناع أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية، بالعدول عن استقالته، التي كان ينوي تقديمها خلال الساعات الماضية.

علمت "الوفد"، أن أحمد شوبير تحدث مع

أعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع، أمس السبت، وأكد أنه يفكر جديًا في الاستقالة من منصبة بسبب الضغط الكبير الواقع على اتحاد الكرةباستمرار بجانب الهجوم القوي ضد مجلس الجبلاية.

تحدث ممثلو الأندية مع شوبير وأكدوا له أن الأوضاع ستصبح أفضل في المستقبل، كما أنه لعب دورًا بارزًا في حل العديد من أزمات الأندية، ويحرص على التواصل الدائم معهم والرد على اتصالاتهم.