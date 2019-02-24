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عمومية اتحاد الكرة تُقنع أحمد شوبير بالعدول عن استقالته

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أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة (أرشيفية))
كتب - كريم عبدالمحسن:

 نجحت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة في إقناع أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية، بالعدول عن استقالته، التي كان ينوي تقديمها خلال الساعات الماضية.

 علمت "الوفد"، أن أحمد شوبير تحدث مع

أعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع، أمس السبت، وأكد أنه يفكر جديًا في الاستقالة من منصبة بسبب الضغط الكبير الواقع على اتحاد الكرة

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باستمرار بجانب الهجوم القوي ضد مجلس الجبلاية.

 تحدث ممثلو الأندية مع شوبير وأكدوا له أن الأوضاع ستصبح أفضل في المستقبل، كما أنه لعب دورًا بارزًا في حل العديد من أزمات الأندية، ويحرص على التواصل الدائم معهم والرد على اتصالاتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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