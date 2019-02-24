رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 24/2/2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي ستشهد مباراة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والمعلقين:

كأس الرابطة الإنجليزية:

- تشيلسي × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي

الكونفدرالية الإفريقية:

- الرجاء المغربي × نهضة بركان:

اليوم الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت جواد بده

- النادي الصفاقسي × ساليتاس:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت محمد بركات

- زيسكو × الهلال:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق سوار الدهب

- الزمالك × بترو أتلتيكو:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق محمد فوزي

- النجم الساحلي × إينوجو رينجرز:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت نوفل الباشي

الدوري الانجليزي:

- آرسنال × ساوثهامبتون:

اليوم في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق خالد الغول

Advertisements

- مانشستر يونايتد × ليفربول:

اليوم في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق علي محمد علي

الدوري الاسباني:

- ليفانتي × ريال مدريد:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خليل البلوشي

الدوري الإيطالي:

- بولونيا × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الحدي

- بارما × نابولي:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

- فيورنتينا × إنتر ميلان:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 FR

الدوري الألماني:

- بروسيا دورتموند × باير ليفركوزن:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي

الدوري المصري:

- الجونة × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

- بيراميدز × المقاولون العرب:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة