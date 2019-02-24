رياضة | تفوق كاسح للأهلي على الجونة قبل مواجهة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق كاسح للأهلي على الجونة قبل مواجهة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق الجونة في الرابعة من عصر اليوم، الأحد ، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.
الأهلي يتفوق على الجونة في تاريخ مباريات الفريقين بشكل واضح منذ أول ظهور للجونة في بطولة الدوري العام ، ونرصد أبرز أرقام مواجهات الفريقين في السطور التالية:
– التقى الفريقان من قبل في 12 مباراة ببطولة الدوري حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل فيما فاز الجونة بمباراة واحدة.
– عام 2009، شهد أول لقاءات الفريقين وبالتحديد في 16 ديسمبر 2009. وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد وكان الليبيري فرانسيس مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الجونة .
– أكبر فوز كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز على الجونة بنتيجة 4-1، والذي أقيم يوم 22 يونيو 2013 في دوري الشهداء.
– سجل الأهلي في شباك الجونة 16 هدفًا ، بينما زار الجونة شباك الأهلي في 6 مناسبات ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.
– مباراة واحدة جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 13-صفر.
الأهلي يواجه النجوم في الرابعة عصرا
يواجه فريق الجونة نظيره الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد الجونة بالغردقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري العام.
يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية لتضيق الخناق على الزمالك صاحب الصدارة.
واستدعى الجهاز الفني للأهلي في لقاء اليوم قائمة تضم كل من:- "شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو".
استبعد "لاسارتي" 16 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة الجونة وهم: "حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وأحمد فتحي ووليد أزارو لعدم الجاهزية، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية".
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي
خط الهجوم : جونيور أجاي.
يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.