رياضة | الأهلي في صراع شرس مع الجونة بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في صراع شرس مع الجونة بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الجونة نظيره الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد الجونة بالغردقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري العام.

يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية لتضيق الخناق على الزمالك صاحب الصدارة.

واستدعى الجهاز الفني للأهلي في لقاء اليوم قائمة تضم كل من:- "شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو".

استبعد "لاسارتي" 16 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة الجونة وهم: "حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وأحمد فتحي ووليد أزارو لعدم الجاهزية، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية".

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

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حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

فريق الجونة يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم بعد الفوز على بيراميدز في لقاء الجولة الماضية بهدفين لهدف، ويفتقد الفريق في لقاء اليوم لخدمات الثلاثي احمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارون من النادي الأهلي لوجود اتفاق بين الناديين على عدم خوضهم أي مباراة ضد المارد الأحمر.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.