رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة بعد 5 دقائق فقط من مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر 5 قنوات مجانية مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1، وSport TV 2، والقناة الصربية Sport Klup 2 HD، وS.Sport Turkey، وقناة Varzish Sport HD.

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